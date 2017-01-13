 الطيران يؤخر وصول كاليخون للاتفاق ودوك جاهز للهلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الطيران يؤخر وصول كاليخون للاتفاق ودوك جاهز للهلال

الطيران يؤخر وصول كاليخون للاتفاق ودوك جاهز للهلال
المناطق - منال الدوسري
حالت حجوزات الطيران دون وصول لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون الذي أتم نادي الاتفاق التعاقد مع نادي بوليفار البوليفي لانتقاله لصفوف فريق كرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان مقرراً لكاليخون الوصول للمملكة اليوم (الخميس) قبل أن يتأجل حضوره إلى الأحد حيث ينتظر أن يخضع لفحص طبي تمهيداً للتعاقد معه.
وعلى ذات الصعيد تسلمت إدارة الاتفاق اعتماد لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تسجيل المهاجم البوليفي ياسماني دوك بعد وصول بطاقته الدولية حيث ستكون مباراة الهلال المقبلة في الدوري  مباراته الأولى مع الفريق.
 من جهة ثانية منح المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لاعبي الفريق راحة ليومين بعد العودة من أبها حيث لعب الفريق مواجهته أمام ضمك في الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي كسبها بنتيجة 2- صفر.
وسيعاود الفريق تدريباته بعد غدٍ (السبت) استعداداً لمواجهة الهلال في الجولة الـ 16 من (دوري جميل) للمحترفين والتي سيحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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