 الداخلية: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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الداخلية: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو

المناطق _الرياض

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة مساء اليوم الخميس 21 / 4 / 1438 هـ ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم.
وأوضح المتحدث الأمني بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية .

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