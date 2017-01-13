أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن الدعم الكبير من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للجيش في بلاده أسهم في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية.
وثمن الفريق محسن لدى لقائه اليوم، بمأرب، محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي التضحيات الجسيمة لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة من قبضة المليشيات الانقلابية, مشيدًا في الوقت نفسه بما حققته السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، في إطار تلبية متطلبات السكان وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بالمحافظة.
واطلع المحافظ العكيمي واللواء الوائلي نائب الرئيس اليمني، على سير العمليات العسكرية والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع بالمحافظة.
وشدد الفريق محسن، على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف والتكاتف مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية.
نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ضد الميليشيات في مختلف جبهات القتال
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن الدعم الكبير من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للجيش في بلاده أسهم في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية.
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