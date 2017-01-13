إنقاذ حياة مقيم عشريني تعرض للطعن بآلة حادة بالعلا

أنقذت العناية الإلهية شابًا عشرينيًّا مقيمًا إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، مما استدعى تدخل فريق طبي جراحي متخصص من مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وقالت (الصحة) إن الشاب الذي استقبلته طوارئ المستشفى كان في حالة صدمة شديدة وهبوط حاد في الدورة الدموية والقلب، نتيجة تعرضه للطعن في الجسم، مما سبب له جروحًا عميقة غائرة بمنطقة البطن وخروجًا للأحشاء واختناقها مع نزيف حاد.

وعلى الفور تم تشكيل فريق جراحي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى؛ حيث تم عمل إنعاش سريع للمصاب، وأدخل غرفة العمليات، التي تم فيها عملية استكشاف للبطن والتعامل مع النزيف والإصابات المختلفة بها، ومن ثم أدخل العناية المركزة بعد نجاح العملية لتقديم الرعاية اللازمة ومراقبة الوضع الصحي له، إلى أن تماثل للشفاء وسُمح له بمغادرة المستشفى عقب التأكد من تحسن حالته الصحية.