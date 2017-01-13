المتحمي .. يطلق مهرجان محايل ادفأ بمحاضرة الشيخ الحجري

أطلق محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود ابونقطة المتحمي اليوم فعاليات مهرجان محايل تحت مسمى “محايل أدفأ” في نسخته العاشرة وذلك بمحاضرة دينية للشيخ سعد بن سعيد الحجري مفتي منطقة عسير بعنوان “ضرورة الامن” وتطرق المحاضر إلى نعمة الأمن وسرد بعض قصص الواقع التي كان لها الأثر الكبير على الحضور..عقب ذلك كرم المتحمي الشيخ الحجري بدرع تذكاري يحمل شعار المهرجان . من جهة اخرى يفتتح محافظ محايل المتحمي مساء غد الجمعه مهرجان التسوق والترفيه المقام ضمن فعاليات محايل ادفأ …