 المتحمي .. يطلق مهرجان محايل ادفأ بمحاضرة الشيخ الحجري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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المتحمي .. يطلق مهرجان محايل ادفأ بمحاضرة الشيخ الحجري

المتحمي .. يطلق مهرجان محايل ادفأ بمحاضرة الشيخ الحجري
المناطق - محمد آل طاوي - محايل
أطلق محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية محمد بن سعود ابونقطة المتحمي  اليوم فعاليات مهرجان محايل تحت مسمى “محايل أدفأ”  في نسخته العاشرة وذلك بمحاضرة دينية للشيخ سعد بن سعيد الحجري مفتي منطقة عسير بعنوان  “ضرورة الامن” وتطرق المحاضر إلى نعمة الأمن وسرد بعض قصص الواقع التي كان لها الأثر الكبير على الحضور..عقب ذلك كرم المتحمي الشيخ الحجري بدرع تذكاري يحمل شعار المهرجان .  من جهة اخرى يفتتح محافظ محايل المتحمي مساء غد الجمعه  مهرجان التسوق والترفيه المقام ضمن فعاليات محايل ادفأ …

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