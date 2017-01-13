 إعتماد أعضاء مجلس منطقة جازان لاربع سنوات قادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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إعتماد أعضاء مجلس منطقة جازان لاربع سنوات قادمة

إعتماد أعضاء مجلس منطقة جازان لاربع سنوات قادمة
جازان -المناطق (خاص)
صدرت الموافقة السامية على إعتماد التشكيل الجديد لاعضاء مجلس المنطقة من ممثلي الأهالي عن المحافظات للفترة السابعة ولمدة أربع سنوات قادمة والذي ضم 15 عضوا ، ورفع الأعضاء المعينون خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ولسمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  على هذه الثقة سائلين الله عزوجل ان يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كافة احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم .. والمعنيون هم :
د.احمد بن علي احمد علوش مدخلي
د.م عقيلي بن ضيف الله خواجي
أ. إبراهيم محمد احمد الحازمي
د.طلال بن حسن علي بكري
لواء متقاعد.هاشم بن داوود علي صيقل
أ.د علي بن محمد بن علي شيبان عريشي
م. محمد بن يحي احمد عجيبي
م. ابو بكر بن احمد بن مطهر آل مطهر
م.حسن بن يحي علي نحاسي عتودي
أ. ابراهيم بن يحي بن ابراهيم مريع
لواء طيار متقاعد.فرحان بن حسين المالكي
عقيد متقاعد.يحي بن سلمان هادي الفيفي
أ.محمد بن سعود محمد الغزواني
أ. ابراهيم بن حسين ابراهيم صيادي
لواء متقاعد منبه بن خلاف يحي كعبي

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