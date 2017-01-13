 الاقتصاد والتخطيط في تويتر .. الوزير والوزارة “غياب “! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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الاقتصاد والتخطيط في تويتر .. الوزير والوزارة “غياب “!

الاقتصاد والتخطيط في تويتر .. الوزير والوزارة “غياب “!
المناطق _الرياض

أسئلة متعددة وعلامات استفهام كثيرة يثيرها الغياب الطويل لوزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، عن وسائل الإعلام وعن 400 ألف متابع تقريباً لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لمنصب الوزير، كونه المسؤول عن إحدى الحقائب الوزارية المشرفة على رسم سياسات المملكة الاقتصادية المستقبلية وإدارة مواردها المالية، إلا أنه يعيش بمعزل عن متابعيه الذي يتوق لمعرفة الجديد من أعمال ومشاريع وإنجازات ومخططات الوزارة.

وتتواصل الانتقادات بحق المهندس فقيه منذ فترة طويلة بسبب الصمت الذي يخيّم على شخصيته منذ توليه حقيبة الاقتصاد والتخطيط، على غير عهد منه إبان توليه وزارة العمل والصحة، إذ كان من أكبر الناشطين إعلامياً حينها.

والمتابع أيضاً لموقع الوزارة الإلكتروني، يجد أن آخر أخبارها يعود إلى العام الماضي عن استقبال الوزير فقيه لنظيره بدولة قطر الشقيقة بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٦، أي منذ عام كامل تقريباً.

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