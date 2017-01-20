 بالصور… منزل “طفولة ترامب” معروض للبيع! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور… منزل “طفولة ترامب” معروض للبيع!

بالصور… منزل “طفولة ترامب” معروض للبيع!
المناطق- متابعات

يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى، للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر الماضي.

وتتلقى شركة للمزادات عروضًا مغلقة للمنزل الذي يضمّ خمس غرف نوم في حي كوينز، حيث عاش ترامب حتى سن الرابعة.

وقال ميشا هاجاني وهو مسؤول بدار مزادات “باراماونت رياليتي يو.إس.إيه”، إن الفائز في المزاد لن يعلن عنه على الفور لأنّ البائع يخطّط لدراسة العروض على مدى بضعة أيام.

وتسوق “بارامونت رياليتي” العقار على أنّه المنزل الذي قضى فيه ترامب طفولته وكفرصة لإقتناء قطعة من التاريخ. وكان القطب العقاري فريد ترامب، والد ترامب، بنى المنزل في حوالي عام 1940.

ووفقا لسجلات عقارية، فإنّ المستثمر العقاري مايكل ديفيز اشترى المنزل في كانون الأول مقابل 1.39 مليون دولار أميركي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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