بدء برنامج الطائف للجودة والتميز بتدريب 360متدربا بتقنية الطائف

تبدأ يوم الأحد القادم الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني الجاري الدورة التدريبية لأكثر من 360 متدربا من جميع الجهات الحكومية في محافظة الطائف والتى ستقام بالكلية التقنية

أوضح ذلك عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم مشيرا الى ان تدريب هذا العدد يأتي ضمن برنامج الطائف للجودة والتميز بين الكلية والمحافظة والتى تستمر لمدة عشرين يوما وتهدف الى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية

ومبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في فعاليات التدريب العام والملتقى الثاني للجودة والتميز ببرنامج الطائف للجودة والتميز في دورتها الخامسة