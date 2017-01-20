 القيادة تعزي رئيس إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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القيادة تعزي رئيس إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد

القيادة تعزي رئيس إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده وما نتج عنه من وفاة عدد من الضحايا.

وقال الملك سلمان:”علمنا بأسف شديد بنبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفاة عدد من الضحايا، ونبعث إلى فخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

كم بعث الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده وما نتج عنه من ضحايا.

وقال و ولي العهد :”وردني ببالغ الألم نبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الصديق، وما نتج عنها من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق ولأسر الضحايا ببالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة”.

من جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية : “تلقيت ببالغ الحزن نبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الصديق، وما نتج عنها من ضحايا، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق بأبلغ التعازي، وأصدق المواساة، لأرجو لفخامتكم موفور الصحة والسلامة”.

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