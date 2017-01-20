نصف مليار دولار.. وديعة إماراتية للسودان

وقع محافظ البنك المركزي السوداني، الخميس، اتفاقًا مع صندوق أبوظبي للتنمية للحصول على وديعة قيمتها 500 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن، الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، حيث أشار إلى تطورات “إيجابية” خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار أوباما، في رسالة إلى الكونغرس، إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في “التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”، بحسب تعبيره.

ويعاني السودان من مشكلات اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011.