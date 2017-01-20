بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال

وثقت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي رحلة برية جمعت المحترفين الأجانب بنادي الهلال، حيث ظهر في الصور كارلوس إدواردو وليو بوناتيني ونيكولاس ميليسي، إلى جانب المدرب رامون دياز، ومعه مساعده إيمليانو.

وبدا لاعبو الهلال وهم في غاية السعادة، حيث التقطوا صوراً مع أطفالهم وهم يركبون الجمال ويقفون إلى جانب قطيع كبير منها.

وحظيت الصور بتفاعل وإعجاب كبير من قبل الجماهير الرياضية، لاسيما جماهير نادي الهلال، الذين اعتبروا أن الرحلة تعبر عن تأقلم اللاعبين الأجانب مع أجواء المملكة، واستقرارهم الأسري وترابطهم الاجتماعي.