 بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال

بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال
المناطق_الرياض

وثقت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي رحلة برية جمعت المحترفين الأجانب بنادي الهلال، حيث ظهر في الصور كارلوس إدواردو وليو بوناتيني ونيكولاس ميليسي، إلى جانب المدرب رامون دياز، ومعه مساعده إيمليانو.

وبدا لاعبو الهلال وهم في غاية السعادة، حيث التقطوا صوراً مع أطفالهم وهم يركبون الجمال ويقفون إلى جانب قطيع كبير منها.

وحظيت الصور بتفاعل وإعجاب كبير من قبل الجماهير الرياضية، لاسيما جماهير نادي الهلال، الذين اعتبروا أن الرحلة تعبر عن تأقلم اللاعبين الأجانب مع أجواء المملكة، واستقرارهم الأسري وترابطهم الاجتماعي.

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