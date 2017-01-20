 إعلام المخلوع صالح يعترف بهزيمة “الحوثيين” وتقدم قوات الشرعية باتجاه ميناء المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية مقتل 3 وإصابة 20 بعد دهس سيارة مشاة في ملبورن الأسترالية مصادر: “الشورى” يناقش مقترحاً بمنع الأجانب من العمل الإضافي صورة جديدة تُظهر جاهزية مشروع توسعة الملك عبدالله للمسجد الحرام “الادعاء العام”: التفحيط جريمة كبرى تستوجب التوقيف إعلام المخلوع صالح يعترف بهزيمة “الحوثيين” وتقدم قوات الشرعية باتجاه ميناء المخا بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال نصف مليار دولار.. وديعة إماراتية للسودان القيادة تعزي رئيس إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وزراء الطاقة والتجارة والمالية يستعرضون رؤية المملكة 2030 في منتدى دافوس تويتر يلغي توثيق حساب الهلال بدء برنامج الطائف للجودة والتميز بتدريب 360متدربا بتقنية الطائف

إعلام المخلوع صالح يعترف بهزيمة “الحوثيين” وتقدم قوات الشرعية باتجاه ميناء المخا

إعلام المخلوع صالح يعترف بهزيمة “الحوثيين” وتقدم قوات الشرعية باتجاه ميناء المخا
المناطق_اليمن

 تواصل القوات الحكومية تقدمها عند الساحل الغربي بدعم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة، باتجاه ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الاحمر، اعترف اعلام الرئيس المخلوع علي صالح بتراجع قوات الانقلابيين.

 

وأعلن المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية ‏الرابعة محمد النقيب أن ‏وحدات الجيش، المقاتلة في الساحل الغربي ‏لمحافظة تعز، باتت على مقربة من مدينة ‏المخاء، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو ‏مترات فقط.‏

وأشار النقيب إلى وصول تعزيزات ‏كبيرة للجيش اليمني هناك، لافتا إلى أن قوات الجيش تمكنت اليوم ‏من تحرير جبل الصباره وجبال أخرى ‏محيطة تطل على المجمع الحكومي في ‏الوازعية غرب تعز.‏ شهود عيان أكدو أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت خلال المواجهات، وشوهد العشرات من عناصر الميليشيات يفرون من مناطق المواجهات باتجاه مدينة الخوخة شمالي مديرية المخا.

 

الى ذلك اعترف اعلام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضمنيا بتراجع مليشيات الانقلاب وتقدم قوات الحكومة اليمنية و”السيطرة على مدينة ذو باب الساحلية” على بعد نحو 35 كم شمالي مضيق باب المندب.

وتحدثت صحيفة “اليمن اليوم” المملوكة للرئيس المخلوع، عن تراجع تكتيكي للحوثيين وقوات صالح الى “الجبال الأكثر تحصيناً لإبطال مفعول الغارات الجوية  وعشرات الصواريخ من السفن الحربية المعادية في مياه البحر الأحمر”. حد تعبير الصحيفة.

 

وخلفت الحملة العسكرية الواسعة التي اطلقنها القوات الحكومية مطلع الاسبوع لاستعادة مدن الساحل الغربي، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية بارزة من الجانبين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>