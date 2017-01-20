 شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية مقتل 3 وإصابة 20 بعد دهس سيارة مشاة في ملبورن الأسترالية مصادر: “الشورى” يناقش مقترحاً بمنع الأجانب من العمل الإضافي صورة جديدة تُظهر جاهزية مشروع توسعة الملك عبدالله للمسجد الحرام “الادعاء العام”: التفحيط جريمة كبرى تستوجب التوقيف إعلام المخلوع صالح يعترف بهزيمة “الحوثيين” وتقدم قوات الشرعية باتجاه ميناء المخا بالصور.. مدرب ولاعبو الهلال الأجانب في رحلة برية وسط قطيع من الجمال نصف مليار دولار.. وديعة إماراتية للسودان القيادة تعزي رئيس إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وزراء الطاقة والتجارة والمالية يستعرضون رؤية المملكة 2030 في منتدى دافوس تويتر يلغي توثيق حساب الهلال بدء برنامج الطائف للجودة والتميز بتدريب 360متدربا بتقنية الطائف

شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية

شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية
المناطق_الرياض

على أرض ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات خيل السرعة، ذلك المكان الذي يتوسط كثبان رمل الثمامة، وجار عزيز للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، يتدفأ شتاء الرياض وعلى مدار يومين في ٢٠ و٢١١ من يناير الحالي بمهرجان كؤوس الملوك والأمراء في ربيعه الثاني، متوشحاً بردة الحب وبين كنفاته أبناء وعشاق سباقات السرعة للخيول المهجنة الأصيلة، والأمل كالسحاب يغشى منصات التتويج وبريق الذهب والتاريخ.
ولدت فكرة المهرجان الملكي في منتصف ٢٠١٥، في مخيلة الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رجل الفروسية السعودية وعاشقها ، الذي كان دائما ما يزين معشوقته الخيل وسباقاتها، بأجمل الحلل وأعظم الأفكار، لتصل إلى ما وصلت إليه من مستويات إحترافية ، جعلت السعوديين ينشدون دخول عالمها، خصوصاً وأن هناك نادياً متكاملاً، كواحد من ضمن التحف المعمارية لميادين السباقات في الشرق الأوسط.

شاءت الأقدار والحكمة الالهية أن لا يشهد الملك العاشق للخيل والفارس الهمام عبدالله بن عبدالعزيز، النسخة الأولى من هذا المهرجان في العام الماضي، ليبدأ الجميع في محاولة الوقوف على عتبة التاريخ الأولى والفوز بالكأس التي تحمل أسمه.

أجواء ذلك السباق في يناير للعام الماضي كانت فيها رياح الحنين تهب على كافة أرجاء الميدان، بين منعطفاته وزوايا منصاته، ونخيله وزهوره وشلالاته، كتب التاريخ في ذلك اليوم لمالك الخيل وعضو شرف نادي النصر شرف الحريري تاريخا مجيدا في الفروسية، حينما تغلب جواده ليمان على الخيل الطامحة للقب آنذاك، بالإضافة إلى تاريخاً آخرا لبقية الفائزين في تلك الأمسية الخالدة.
هذه السباقات التي تخصص بأسماء الملوك في دول العالم والتي منها سباقات المهرجان الملكي البريطاني ( الرويال آسكوت )، تعد من اهم السباقات وأكبرها واثمنها في تاريخ صناعة الخيل، وبرغم قصر عمر المهرجان الملكي السعودي للفروسية، إلا أنه بات محطاً للأنظار بشكل سريع ومتوقع، في كون ذلك الحب والتأثير المرتبط بأسماء أصحاب الكؤوس، الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، والحقب التاريخية المهمة لهذه الدولة وإمتدادا نفوذها السياسي عربياً وعالمياً.
ولم يغب عن هذا المهرجان الملكي، تكريم من كانوا خير سند لإخوانهم للملوك ، من خلال إستحداث كأسين في نسخة هذا العام، للراحلين الأميرين سلطان ونايف بن عبدالعزيز، إلى جانب كأس للفقيد الأمير بدر بن عبدالعزيز منذ النسخة الأولى، لتكتمل بذلك لوحة وفاء فروسية، فنانها المبدع نادي الفروسية، الذي أخذ على عاتقه تطوير هذا المهرجان والعناية به، ضمن تاريخه الفريد، الذي كان فيه صاحب السبق بتنظيم سباقات خاصة تحمل بطولاتها أسماء رؤساء دول كثيرة أثناء زياراتهم للمملكة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>