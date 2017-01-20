 هذا ما قاله المعتقل السابق بغوانتانامو “القحطاني” عند وصوله أرض المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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هذا ما قاله المعتقل السابق بغوانتانامو “القحطاني” عند وصوله أرض المملكة

هذا ما قاله المعتقل السابق بغوانتانامو “القحطاني” عند وصوله أرض المملكة
المناطق_الرياض

وصل جبران القحطاني، المعتقل السابق في غوانتانامو إلى السعودية، الخميس. وقال في أول تصريح له عقب وصوله: “أشكر قيادة السعودية وخادم الحرمين الشريفين على ما قدمه لأجل استعادتي”.

وأضاف: “أنا ابن الوطن”.

وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أكد استعادة المملكة أحد مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو، موضحاً أن المعتقل السابق جبران القحطاني وصل بالفعل إلى البلاد، الخميس.

وقال المتحدث الأمني، إنه تم إبلاغ ذوي القحطاني بالأمر، وجرى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للالتقاء به، منوهاً بأن المفرج عنه سيخضع إلى الأنظمة المرعية في السعودية، والتي تشمل الاستفادة من برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

ويعتبر القحطاني المعتقل المفرج عنه رقم 126، فيما لايزال في المعتقل 7 سعوديين قيد الاعتقال في غوانتانامو.

 

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