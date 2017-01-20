شاب باكستاني متوفى دماغياً في مستشفى بتبوك ينقذ حياة 4 مرضى بالرياض

كشف المتحدث الرسمي لـ”صحة تبوك” عطاالله العمراني، أن فريقاً طبياً من المركز السعودي لزراعة الأعضاء نجحوا في إجراء عمليات نقل وزارعة أعضاء لـ4 مرضى بالرياض بعد نقلها من باكستاني متوفى دماغياً بتبوك.

وأوضح العمراني، وفقاً لـ”الوطن”، أن المتوفى دماغياً شاب من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 25 عاماً، وكان منوماً في مستشفى الملك خالد في تبوك، مشيراً إلى أن عمليات الجراحة ونقل الأعضاء منه جاءت بعد التأكد من وفاته وإخطار ذويه وشرح الحالة لهم، وتوقيعهم على إقرار كتابي بالموافقة.

وأضاف المتحدث، أن العمليات الجراحية التي أجريت انتهت بنجاح تام، وتضمنت عمليات نقل وزراعة إلى المرضى الأربعة الذين كانوا بحاجة ماسة لرزاعة كبد وكلى وقلب.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب الباكستاني كان قد توفي دماغياً إثر سقوطه من مكان مرتفع.