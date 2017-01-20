 الولايات المتحدة تستعد لحفل تنصيب ترامب رئيساً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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الولايات المتحدة تستعد لحفل تنصيب ترامب رئيساً

الولايات المتحدة تستعد لحفل تنصيب ترامب رئيساً
Workers prepare for the inauguration of U.S. President-Elect Donald Trump at the U.S. Capitol in Washington, DC, U.S., January 19, 2017. REUTERS/Brian Snyder
المناطق_وكالات

حوّلت الشرطة الأميركية العاصمة واشنطن إلى مربع أمني استعداداً لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة.

وقد وصل الرئيس ترامب إلى واشنطن، عشية حفل التنصيب، برفقة زوجته ميلانيا على متن طائرة حكومية.

هذا ويتوقع خروج أكثر من ربع مليون متظاهر خلال مراسم تنصيب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية.

وتتوقع الشرطة أن يتدفق على واشنطن نحو 900 ألف شخص من المؤيدين والمناوئين على حد سواء لحضور المراسم.

جانب من التجهيزات

فبعد ساعات يدخل ترمب البيت الأبيض والعالم على موعد مع مفاجآت معه، خصوصاً بعدما عوّد ترمب بشخصيتي المرشح والرئيس الجديد الرأي العام على مواقفه الجدلية، فترمب يتبنى مواقف قديمة جديدة في شرق أوسط مليء بالأزمات والتحولات المعقدة.

التجهيزات بمبنى الكابيتول

فيما يتعلق بالملف السوري، يرى ترمب أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالأسد بل بتنظيم “داعش”، وهو ما يتوافق تماماً مع الموقف الروسي، ما يعني دوراً أوسع لبوتين في سوريا رغم تحفظات حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

انتقالاً إلى الملف الفلسطيني ورغم إشارته في محافل عدة إلى اتخاذ موقف محايد، إلا أن الواقع يبدو مغايراً، حيث تعهد ترمب خلال حملته بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، أمر إن حصل ينذر بتصعيد كبير لا تحمد عقباه.

وصول الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا

ورغم تصريحاته بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو تعديله، إلا أن المحللين يرون أن ترمب لن يستطيع التأثير في مسار الاتفاق، بل سيحاول استيعاب الدرس من الرئيس أوباما بأنها دولة إقليمية لها مصالحها، وعلى هذا الأساس يتوجب على بلاده التعامل معها، إن رغبت واشنطن في التأثير على طهران لوقف تدخلاتها التي تزعزع استقرار عدد من الدول العربية.

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