 ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اعتقال إيرانيين اقتحموا سفارتهم في كوبنهاغن.. انزلوا العلم و رفعوا شعارات معادية للنظام 2016 قد يكون العام الأكثر سخونة في التاريخ.. هكذا ستغيّر الحرارة حياة البشر ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟ ماذا لو اغتيل ترامب أثناء حفل التنصيب؟! العلماء يقدمون تفسير جديد لـ “دوائر الجن” المحيرة الولايات المتحدة تستعد لحفل تنصيب ترامب رئيساً المكسيك تسلم بارون المخدرات “إل شابو” إلى أمريكا شاب باكستاني متوفى دماغياً في مستشفى بتبوك ينقذ حياة 4 مرضى بالرياض هذا ما قاله المعتقل السابق بغوانتانامو “القحطاني” عند وصوله أرض المملكة شتاء الرياض يتدفأ بالمهرجان الملكي للفروسية مقتل 3 وإصابة 20 بعد دهس سيارة مشاة في ملبورن الأسترالية مصادر: “الشورى” يناقش مقترحاً بمنع الأجانب من العمل الإضافي

ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟

ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟
المناطق_الرياض

لا توفر شركة تويتر ميزات مثل فيسبوك أو غوغل إلا أنها تتبع سياسة أخرى تعتمد على التحقق من وفاة المستخدم عن طريق أفراد عائلته المباشرين، وبعد التحقق من مجموعة من الوثائق مثل شهادة الوفاة وغيرها من الوثائق الرسمية تقبل الشركة بإلغاء حساب المتوفى.

-لينكد إن وسناب شات وتامبلر:

هذه الشبكات الثلاث لا توفر أي نوع من الميزات لما بعد وفاة المستخدم إلا أن لينكد إن على سبيل المثال تسمح بحذف حساب المتوفى بعد التحقق من موته عن طريق عائلته كما تسمح سناب شات بحذف حساب الشخص المتوفى بناء على طلب من أفراد عائلته المباشرين مع التحقق من شهادة الوفاة، ويتبع تامبلر الطريقة ذاتها في حذف حساب المستخدم المتوفى.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>