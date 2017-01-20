ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟

لا توفر شركة تويتر ميزات مثل فيسبوك أو غوغل إلا أنها تتبع سياسة أخرى تعتمد على التحقق من وفاة المستخدم عن طريق أفراد عائلته المباشرين، وبعد التحقق من مجموعة من الوثائق مثل شهادة الوفاة وغيرها من الوثائق الرسمية تقبل الشركة بإلغاء حساب المتوفى.

-لينكد إن وسناب شات وتامبلر:

هذه الشبكات الثلاث لا توفر أي نوع من الميزات لما بعد وفاة المستخدم إلا أن لينكد إن على سبيل المثال تسمح بحذف حساب المتوفى بعد التحقق من موته عن طريق عائلته كما تسمح سناب شات بحذف حساب الشخص المتوفى بناء على طلب من أفراد عائلته المباشرين مع التحقق من شهادة الوفاة، ويتبع تامبلر الطريقة ذاتها في حذف حساب المستخدم المتوفى.