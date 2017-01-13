اعتقال إيرانيين اقتحموا سفارتهم في كوبنهاغن.. انزلوا العلم و رفعوا شعارات معادية للنظام

وقال المسؤول عن الشرطة هنريك ستورمر لـ”فرانس برس”، إن “6 مواطنين إيرانيين صعدوا فوق سياج السفارة في كوبنهاغن صباح الخميس، ودخلوا إلى حديقتها ونشروا لافتات معادية للنظام الإيراني”، وأضاف أنهم قاموا أيضا بـ”إنزال العلم الإيراني”.

يشار إلى أن 4 من الإيرانيين الستة كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء في السويد، فيما يمتلك الاثنان الآخران تصريح إقامة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن طهران استدعت السفير الدنماركي لديها إلى وزارة الخارجية، الخميس، تعبيرا عن الاحتجاج على نقص إجراءات الحماية لسفارتها.