شاهد.. تمهيد “غريب” لعملية دهس ملبورن في استراليا

وأسفرت عملية الدهس عن مقتل 3 أشخاص، وجرح 20 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو السائق، الذي لم تعرف دوافعه على الفور، وهو يزرع الفوضى بسيارته الحمراء في شارع تجاري ظهرا، ويتحرك بطريقة دائرية غير طبيعية وسط المارة، قبل أن يقدم على جريمته التي روعت المدينة الهادئة.

وكشفت شرطة ولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي أن الحادث لا صلة له بالإرهاب، وأكدت أنها اعتقلت قائد السيارة.

وعرضت شبكات التلفزيون لاحقا لقطات ظهرت فيها السيارة الحمراء متوقفة وأبوابها مفتوحة والجزء الأمامي منها محطما عقب اعتقال المنفذ.