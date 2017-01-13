 شاهد.. تمهيد “غريب” لعملية دهس ملبورن في استراليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. تمهيد “غريب” لعملية دهس ملبورن في استراليا

شاهد.. تمهيد “غريب” لعملية دهس ملبورن في استراليا
المناطق_وكالات

أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على الإنترنت، مشاهد غريبة للسيارة التي قامت بتنفيذ عملية دهس متسوقين، الجمعة، في ملبورن بأستراليا.

وأسفرت عملية الدهس عن مقتل 3 أشخاص، وجرح 20 آخرين، بعضهم إصابته خطيرة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو السائق، الذي لم تعرف دوافعه على الفور، وهو يزرع الفوضى بسيارته الحمراء في شارع تجاري ظهرا، ويتحرك بطريقة دائرية غير طبيعية وسط المارة، قبل أن يقدم على جريمته التي روعت المدينة الهادئة.

وكشفت شرطة ولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي أن الحادث لا صلة له بالإرهاب، وأكدت أنها اعتقلت قائد السيارة.

وعرضت شبكات التلفزيون لاحقا لقطات ظهرت فيها السيارة الحمراء متوقفة وأبوابها مفتوحة والجزء الأمامي منها محطما عقب اعتقال المنفذ.

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