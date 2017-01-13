 “الأرصاد”: أمطار على عسير وجازان والباحة.. وغبار في 4 مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: أمطار على عسير وجازان والباحة.. وغبار في 4 مناطق

“الأرصاد”: أمطار على عسير وجازان والباحة.. وغبار في 4 مناطق
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، والقصيم ، والشرقية، وأن تمتد إلى منطقة نجران.

كما توقعت أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان، بما فيها الأجزاء الساحلية، والباحة، وأن تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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