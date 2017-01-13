 “ملاحظة” توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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“ملاحظة” توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية

“ملاحظة” توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية
المناطق_الرياض

تسبب وضع موظف بوكالة الأحوال المدنية ملاحظة على سجل أحد المواطنين قبل 13 عاماً، في وقف السجل المدني لذلك المواطن طيلة هذه المدة، كما تسببت في عدم تمكن أبنائه الأربعة من استصدار الهوية الوطنية.

وقال المواطن إن الموظف وضع الملاحظة ثم تُوفي لاحقاً تاركاً المشكلة بلا حل، مبيناً وفقاً لـ”الوطن” أن الملاحظة تفيد بعدم إنجاز أي إجراء له إلا بعد مراجعة مصدر حفيظته وهي أحوال الرياض، حيث قام بمراجعتها عدة سنوات ولم يجد في سجله أي ملاحظات.

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في عدم حصول أبنائه الأربعة على الهوية الوطنية، حيث يحملون فقط بلاغات ولادة، كما أن هويته الشخصية من النسخة القديمة، ولا تُقبل لدى أي جهة.

وأبان أنه طلب رفع الإيقاف عن سجله المدني لكن دون جدوى، مشيراً إلى أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية بالرياض التي قضت برفع الملاحظة عن سجل هويته، ولكن الحكم لم يُنفذ إلى الآن.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه لم يتم إيقاف خدمات المواطن، وإنما وُضعت ملاحظة على سجله المدني في حدود مكاتب الأحوال المدنية فقط، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة له من القطاعات الأخرى، وهو إجراء احتياطي لمطابقة بياناته مع حفيظته.

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