 الصالون الثقافي النسائي في حضرة الغزل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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الصالون الثقافي النسائي في حضرة الغزل

الصالون الثقافي النسائي في حضرة الغزل
المناطق_عادل الزهراني
يستضيف الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة، يوم غدا الأحد 22 يناير 2017م الموافق 24 ربيع الثاني 1438هـ الشاعرة أميمة محمد خوجة، حيث تقدم لمحة سريعة لتاريخ الشعر العربي، وتعريف ب ” فن الغزل ” كواحد من فنون الشعر العربي، كما ستذكر أسماء الشعراء الذين برعوا في فن الغزل حسب الترتيب التاريخي وقراءة أشهر أبيات الغزل، كذلك ستقدم خوجة عددا من قصائدها الغزلية، تدير الحوار المهندسة جواهر حسن القرشي، الدعوة عامة، الحضور ” 7 ” مساء المدخل الرئيسي الدور ( الميزانين ) كما يستضيف الصالون الثقافي النسائي في مكتبة النادي لقاء د/ رانيا فاروق خوقير الأحد 12 فبراير 2017م حول الأزياء التراثية تدير اللقاء مها مصطفى عقيل عضوة لجنة الصالون الثقافي بأدبي جدة.

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