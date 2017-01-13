 التحالف يعترض صاروخين باليستيين في سماء مأرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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التحالف يعترض صاروخين باليستيين في سماء مأرب

التحالف يعترض صاروخين باليستيين في سماء مأرب
المناطق_الرياض

اعترضت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي نحو محافظة مأرب.

ويأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات عنيفة على معسكر”48″ التابع لميليشيات المخلوع صالح في منطقة “السواد” جنوب صنعاء.

كما استهدف طيران التحالف حاجز تفتيش للانقلابيين في منطقة عبال بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مقتل 18 متمرداً. وفي مدينة الحديدة الساحلية، قصف موقع للحوثيين في معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

من جانبها، أفادت مصادر محلية في البيضاء بأن المقاومة الشعبية حررت موقع حيد الملح في مديرية الزاهر، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى .

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