دراسة تحذر: الجلوس لفترات طويلة قد تعجل شيخوختك

إذا اعتدت الجلوس لفترات طويلة قد تعجل من خطى سقوطك فريسة للشيخوخة، فقد توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة اعتدن على الجلوس لساعات طويلة ومارسن النشاط الحركي والرياضة بصورة أقل، وجد لديهن خلايا بها علامات بيولوجية أكبر من 8 سنوات من عمر المرأة الحقيقي.

وقال الباحثون إن النتائج المتوصل إليها تكشف أن لدينا خلايا تتعرض للشيخوخة مع نمط الحياة المتراخي غير النشط، وفي كثير من الأحيان تكون أكبر عمرًا من عمرنا الحقيقي.

وكانت الدراسة أجريت على مجموعة من النساء تراوحت أعمارهن 64- 95 عامًا، أجبن على استبيان حول مستويات نشاطهن وأنماط حياتهن.

وأكدت النتائج المتوصل إليها أنها كلما نجحت النساء في عيش حياة نشطة تراجعت فرص شيخوخة الخلايا بل والحيلولة دون الوقوع فريسة للأمراض المختلفة، مقارنة بالنساء اللاتي لم يمارسن أي نشاط حركي.