وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية الشاغرة في محافظة جدة.

وجاءت الوظائف بمسمى: “أخصائي تصوير الأشعة الصوتي، وأخصائي التصوير الإشعاعي، وفني سجلات طبية، وممرّض أول، وأخصائي العلاج التنفّسي، وأخصائي العلاج بالأشعة، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تروية قلبية، وأخصائي أطراف وأجهزة تقويمية، وأخصائي علاج مهني، وتقني وظائف الأعصاب، وفني مختبر أسنان مساعد، وأخصائي مختبر أسنان، وأخصائي صحة أسنان، ومساعد أول طب أسنان، وأخصائي تصوير أشعة مقطعية، واختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)، وأخصائي تقنية قلب وأوعية دموية، وأخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملوّنة، وفني تقني صياغة”.

وقال المستشفى إن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 12/ 2/ 2017م.