 سجن يمني 14 عاماً في جوانتانامو بسبب “تشابه أسماء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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سجن يمني 14 عاماً في جوانتانامو بسبب “تشابه أسماء”

سجن يمني 14 عاماً في جوانتانامو بسبب “تشابه أسماء”
المناطق - وكالات

اتضح أن بين 10 سجناء في سجن جوانتانامو تسلمتهم سلطنة عمان سجينيْن لا ذنب لهما سوى أنهما ضحية تشابه أسماء، جعلهما أسرى في سجن القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، لا يقل عن 14 عاماً، بحسب صحيفة “ميامي هيرالد”.

وأحد هؤلاء الأفغاني عبدالظاهر (44 عاماً) الذي تقرر إطلاقه، بعدما توصلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنه احتجز بسبب تشابه اسمه مع شخص آخر تستهدفه السلطات الأمريكية. وقبضت بحوزته لدى احتجازه كيسا ذُكر أنه يحوي مواد لتصنيع قنبلة، واتضح لاحقاً أنه لا يحوي سوى سكر وملح!

أما الثاني فهو اليمني مصطفى الشميري (38 عاماً)، الذي احتجز بدعوى أنه مدرب لعناصر «القاعدة». وبإطلاق هذه المجموعة لم يعد في سجن غوانتانامو سوى 45 سجيناً.

 

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