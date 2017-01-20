 خسائر لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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خسائر لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي

خسائر لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي
المناطق - وكالات

تكبدت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها خسائر جديدة بريف حلب الجنوبي، جراء شن قوات النظام والميليشيات المساندة هجوماً على مواقع الثوار في محيط جبل الأربعينية، تمكن الثوار من صد الهجوم وقتل عدة عناصر لتلك القوات، ما اضطرها إلى التراجع.

وفي سياق متصل تمكن الثوار من التسلل لمواقع الميليشيات على جبهة النزيهة بالريف ذاته، استطاعوا خلالها قتل عدة عناصر وجرح آخرين، بهدف استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية جنوبي المدينة.

إلى ذلك استهدفت مدفعية قوات النظام قريتي سحور والعدنانية، بالتزامن مع غارات جوية من الطيران الحربي بالصواريخ الفراغية على بلدة تل الضمان، إلى جانب قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقع قوات النظام المتمركزة في بلدة الحاضر وتلال البنجيرة على كل من بلدات بانص وتل ممو والزيارة والعيس، دون أنباء عن إصابات.

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