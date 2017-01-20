 بالتجربة.. فيديو مُذهل يكشف تأثير الصلاة بخشوع على المخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة” أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الفيصل يوقع اتفاقية مع مجموعة الأغر يوم اليتيم العربي بتعليم نجران مبادرة عذرا يا أزمات تعليمي مستمر بتعليم نجران “ساما”: أزمة السيولة المالية انتهت.. الوضع بات أكثر استقرارا أردوغان يجدّد عزم بلاده على إنشاء منطقة عازلة في سوريا بالتجربة.. فيديو مُذهل يكشف تأثير الصلاة بخشوع على المخ خسائر لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي سجن يمني 14 عاماً في جوانتانامو بسبب “تشابه أسماء” “نوبة إغماء” لسائق كادت أن تقتل 55 طالبة في الجموم وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

بالتجربة.. فيديو مُذهل يكشف تأثير الصلاة بخشوع على المخ

المناطق - الرياض

كشف فيديو للإعلامي أحمد الشقيري، عن تأثير الصلاة على شكل المخ أثناء الخشوع وهل هناك تغير في شكل المخ أم لا.

الشقيري تم حقنه خلال الحلقة العاشرة من برنامج “خواطر10″التي حملت اسم “أرحنا بها يا بلال”، بمادة معينة في الدم لكي تحدد وظائف المخ خلال عملية البحث، وقام الشقيري بتأدية صلاتين أحدهما بغير خشوع، والأخرى بخشوع تام.

وأذهلت نتيجة الصلاتين الأطباء الموجودين حيث أن عدم الخشوع لم يظهر أي تأثير على المخ، بينما الخشوع قام على رفع منطقة التفكير في الرأس وأحدث تغيرًا كبيرًا في المخ، وزاد النشاط المسؤول عن الرحمة والعطف، فتعجب الشقيري قائلًا: “إن كل ما تم شرحه جاء في سورة الفاتحة”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>