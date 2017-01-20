بالتجربة.. فيديو مُذهل يكشف تأثير الصلاة بخشوع على المخ

كشف فيديو للإعلامي أحمد الشقيري، عن تأثير الصلاة على شكل المخ أثناء الخشوع وهل هناك تغير في شكل المخ أم لا.

الشقيري تم حقنه خلال الحلقة العاشرة من برنامج “خواطر10″التي حملت اسم “أرحنا بها يا بلال”، بمادة معينة في الدم لكي تحدد وظائف المخ خلال عملية البحث، وقام الشقيري بتأدية صلاتين أحدهما بغير خشوع، والأخرى بخشوع تام.

وأذهلت نتيجة الصلاتين الأطباء الموجودين حيث أن عدم الخشوع لم يظهر أي تأثير على المخ، بينما الخشوع قام على رفع منطقة التفكير في الرأس وأحدث تغيرًا كبيرًا في المخ، وزاد النشاط المسؤول عن الرحمة والعطف، فتعجب الشقيري قائلًا: “إن كل ما تم شرحه جاء في سورة الفاتحة”.