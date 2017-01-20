أردوغان يجدّد عزم بلاده على إنشاء منطقة عازلة في سوريا

جدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له عزم بلاده على إنشاء منطقة عازلة آمنة في الشمال السوري، وقال إن ذلك يمثّل دفاعًا عن اﻷمن القومي والمصالح التركية.

وأقر أردوغان بطول مدة العملية العسكرية للسيطرة على مدينة الباب، إحدى المعاقل المهمة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي، قائلًا إن تركيا تدرك جيدًا الأسباب وراء طولها إلى هذا الحد، دون أن يوضِّح ماهية تلك اﻷسباب، مؤكّدًا أنها كان من الممكن أن تنتهي خلال فترة قصيرة جدًّا.

واستطاع الجيش السوري الحر مدعومًا بالقوات التركية تطويق المدينة منذ ما يزيد على الشهر ونصف الشهر، إلا أن تنظيم داعش أبدى مقاومة شرسة واستطاع قتل وجرح العشرات من الجنود اﻷتراك في محيطها.