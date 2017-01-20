 أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم

أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم
المناطق-عبدالرحمن سفر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة ، عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم محمد بن عبدالرحمن الزهراني.

وفِي بداية اللقاء هنأ سمو امير الباحة الزهراني بمناسبة انتخابة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم متمنيا له التوفيق ، واشاد سموه برياضيي المنطقة وما يعكسه ذلك على مشاركاتهم .
منوهاً سموه بما تبذله القيادة الرشيدة وفقها الله من إهتمام كبير بالشباب وتحقيق كل ما يخدمهم ليساهموا في خدمة الوطن في شتى المجالات الرياضية . وجرى خلال الاستقبال مناقشة كل مايهم المنطقة في مجال الرياضة

من جهته أعرب الزهراني باسمه وباسم كافة رياضيي المنطقة عن شكرهم وبالغ امتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته لشباب المنطقة . وعلى تهنئته له معتبرا ذلك حافزا لتقديم المزيد من العطاء .
حضر الاستقبال مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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