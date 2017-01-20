الفيصل يوقع اتفاقية مع مجموعة الأغر

وقّع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مؤخراً اتفاقية مع مجموعة الأغر التي يمثلها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس اللجنة التوجيهية للمجموعة.

وتهدف المبادرة التي تمثّل أولى مشاريع منطقة مكة المكرمة في جانب بناء الإنسان ضمن استراتيجية التنمية التي تمّ تحديثها مؤخرا، إلى بناء «أسرة معرفية سعودية» تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتتميز اقليميا ودوليا، ورفع مستوى المعرفة والمهارات التربوية للوالدين السعوديين وخاصة في السنوات الستة الأولى من عمر الطفل ، من خلال منظومة متكاملة من أدوات تغيير السلوك الاجتماعي المعدة تبعاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية استنادا إلى مخرجات بنية تحتية معرفية صلبة وبالتعاون مع شركاء التنمية.

وقال الأمير فيصل بن عبدالله ” يسعدني تفضّل الأمير خالد الفيصل بدعمه للأسرة المعرفية، حيث أن أخر حديث لي عنها كان في حضرة سموه عندما كرمني بحضور الأخوة والأخوات زملاء التربية والتعليم ، واقترحت في كلمتي الوداعية تبني الوزارة لجائزة الأسرة المعرفية “.

وأضاف إن المبادرة واحدة من المبادرات التي تسعى من خلالها مجموعة الأغر في خطة توسعها المستقبلية إلى أن تكون حاوية فكرية مستقلة رائدة تتمحور جهودها في دعم وإشراكصناع القرار من خلالتقديم رؤى وأفكارمبتكرة وذات صلةلتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي ، مشيرا إلى أن توقيع المبادرة جاء بعد أن انتهت المرحلة الأولى بدراسة تركز على مدينة جدة ، وتحويل مخرجات الدراسة التي تقوم على التفاعل مع قضية الأسرة ومدى أهميتها إلى مبادرات هادفة على أرض الواقع.

وختم سموه بالقول ” أسأل المولى التوفيق لهذه المبادِرة و أن تساهم في خدمة الوطن والمواطن لتحقيق الرخاء والأمن والسعادة وتلبي توجهاتنا ورؤانا المستقبلية بتوجيهات قيادتنا الحكيمة “.

يشارك إلى أنه منذ ما يقارب الثمانية عشر عاما بدأت رسالة مجموعة الأغر خدمةً لمستقبل الوطن وأجياله . ونتاجاً لحاجة الوطن لنقلة نوعية للمواطن في عالم تسوده المعرفة, بدأت بذور مبادرة الأسرة المعرفية منذ عام ٢٠٠٨م, حين قامت مجموعة الأغر بعمل استراتيجية تحول المملكة إلى المجتمع المعرفي برؤية أن يكون مجتمعاً معرفياً منتجاً و منافساً عالمياً بحلول عام 1444 هــ وتهدف الأستراتيجية إلى بناء مجتمع معرفي متكامل عالمياً يحقق تنمية مستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة لتحسين مستوى المعيشة والرقي في المجتمع السعودي.

وفي عام 2012م انبثقت “مبادرة الأسرة المعرفية” من استراتيجية التحول إلى المجتمع المعرفي، لأن الأسرة هي عنصر أساسي لبناء مجتمع يستند على إيجاد البيئة التفاعلية المحفزة لتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال البشري وإبداعاته.