يوم اليتيم العربي بتعليم نجران

احتفت إدارة التعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ( بنات ) باليوم العربي لليتيم ، وذلك بقاعة الشؤون التعليمية وبحضور مديرات الإدارات وعدد من المشرفات التربويات وعدد من الأيتام وأمهاتهم ومنسوبات جمعية رفقاء والمرشدات الطلابيات .

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، فكلمة لمديرة إدارة التوجيه والإرشاد حليمة الوادعي وضحت من خلالها مكانة اليتيم في السنة المطهرة مستشهدة من القران الكريم والسنة النبوية ، وفضل كفالة والإحسان لليتيم وحفظ حقوق اليتيم في الشريعة الإسلامية ، كما قدمت الوادعي ورقة عمل حملت عنوان (كيف نتعامل مع الأيتام ) تحدثت فيها عن الأمور الهامة في التعامل معهم بالإحسان لهم بالكلمة الطيبة وكفالتهم لمن كان يستطيع والإحسان له بالكسوة والمأكل والسكن .

وأشارت الوادعي إلى أن ليس كل يتيم محتاج مادي فحاجته قد تكون عاطفية ، ودعت إلى تعويض اليتيم عن فقد الأب بمختلف الصور والإحسان إلى اليتيم القريب ، ودمجهم في المجتمع وعدم الشفقة عليهم بطريقة تضعف نفوسهم ، بعدها قدمت العديد من العروض لأيتام كانوا عظماء ، ودور المرشدة الطلابية في رعاية الطالبة اليتيمة ، وتفعيل يوم اليتيم بالمدارس ، ورعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية ، واختتم الحفل بشكر جميع المشاركات ، وبمسابقة للأيتام وتوزيع الجوائز عليهم ، ومن ثم تكريهم بالهدايا المقدمة من إدارة التوجيه والإرشاد ومن الإدارات النسائية .