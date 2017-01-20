مبادرة عذرا يا أزمات تعليمي مستمر بتعليم نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران مبادرة عذرا يا أزمات تعليمي مستمر والتي تعد مبادرة تعليمية ميدانية هدفها إبراز الجهود وتظافرها وتحفيز الطلاب والطالبات لتحدي الصعاب.

وعن هذه المبادرة تقول صاحبة الفكرة المعلمة نورة هادي ال سرور من الابتدائية الخامسة أن المبادرة تقام بدعم من إدارة الجودة الشاملة وتستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات وأولياء الأمور ، وهي برنامج ميداني تربوي علمي مستمر ومتواصل يسعى إلى تحفيز الطلاب , وإبراز جهد ودور المعلم وكافة أطراف العملية التعليمية بما يتلاءم مع مستجدات العملية التعليمية والظروف الراهنة بمدارس الحد الجنوبي بالمملكة .

ومن أبرز أهدافه إثارة الدافعية للتعلم في ظل هذه الظروف وبناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية من حيث المعرفة والمهارة والقيم ، ورفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم ، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية على كافة المستويات ، ورفع المستوى التحصيلي للطلاب وزيادة القدرات التنافسية لهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار ، وتحويل التعليم إلى تدريب وتعلم ، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية التعليمية في الميدان وبناء قنوات اتصال فعالة مع الأسر وأولياء الأمور ، وتضيف ال سرور انشأت قناة خاصة بالمبادرة على البرنامج الاجتماعي التيلجرام عبر الرابط : https://telegram.me/joinchat/DUZxaEBZtmiPPoi6dOoW3Q.