 “حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة”

“حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة”
المناطق - الرياض

أكد الحساب الرسمي لبرنامج (حساب المواطن) على أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين للبرامج سيتاح في الأول من فبراير المقبل.

وقال في عدة تغريدات له على حسابه الرسمي على (تويتر ): “” سيتمكن المستفيدون من التسجيل في برنامج حساب المواطن في 1 فبراير 2017″ وأضاف أن “المرحلة الأولى للبرنامج هي مرحلة التسجيل والتقديم، وسيتم الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق في وقت لاحق”، مؤكداً أن “مستفيدي الضمان جميعهم تضاف بياناتهم تلقائياً”.

وأشار الحساب من ضمن التغريدات إلى حتمية الإفصاح عن راتب الزوجة عند التقديم، مبينا ‏أن حساب المواطن هو “برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم بدل نقدي مباشر”.

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