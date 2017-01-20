أكد تقرير أعدته إحدى الشركات بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية واللجنة القومية للسكر، خلال مؤتمر صحفي، أن ثلث المصريين يعانون من السمنة، وقال التقرير إن نمط الحياة اليومية للمصريين يؤثر على ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر، موضحا أنه من ناحية النظام الغذائي، يتناول المصريون وجبات غنية بالدهون والكربوهيدرات، كما أنهم يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر ويعتمدون في كثير من الأحيان على الوجبات السريعة، وكلها عوامل تساعد على ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكر.

وقال إنه مع زيادة الأعباء التي يعاني منها مرضى السكر الحاليون، بالإضافة للنظام الغذائي الخاطئ، يشير التقرير إلى أن 2 من كل 3 مصريين يعانون من الوزن الزائد وأن 1 من كل 3 يعانون من السمنة، كما أكد التقرير أن 72% من المواطنين في مصر لا يمارسون أي نشاط جسماني أو رياضي بشكل منتظم وهو ما يزيد من مخاطر انضمام المزيد منهم لطابور مرضى السكر.

وأضاف التقرير، أنه لا تقتصر المخاطر في أعراض مرض السكر في حد ذاته، ولكن الأخطر معاناة المريض من المضاعفات الصحية الناتجة بشكل مباشر عن إصابته بالسكر، والتي قد تصل إلى الإعاقة والوفاة.