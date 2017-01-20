 بلدية محافظة الخرج تفتتح مختبر صحة البيئة لتحليل العينات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الخرج تفتتح مختبر صحة البيئة لتحليل العينات

بلدية محافظة الخرج تفتتح مختبر صحة البيئة لتحليل العينات
المناطق_أشرف العصيمي
دشن رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري مختبر إدارة صحة البيئة وهذا المختبر معني لإستقبال عينات الأغذية والمياه وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل وتطبيق لائحة المخالفات على أصحاب المصانع والمحلات والمزارعين المخالفين حسب ظهور النتائج .
حيث يقوم بأخذ عينات الغذاء وعينات المياه وعينات الخضار ويقوم فريق التشغيل بالتحليل بعد أخذ العينات وإحالتها للإدارة المختصة لإكمال اللازم حيال النتائج وأصحابها وتدقيقها بإشراف مباشر من سعادة رئيس البلدية الذي يتابع المشروع منذ بداية انشائة أول بأول وتجهيزه وطرحة لشركة متخصصة في تشغيل المختبرات حتى بدء التشغيل الفعلي للمختبر

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