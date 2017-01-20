 إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا أمير مكة يوقع اتفاقية لبناء أسرة سعودية معرفية شرطة الخفجي تطيح بعماله آسيوية تصنع الخمور في شقة مركز الأميرة جواهر يدشن برنامج رعاية أسر المشاعل .. الثلاثاء المقبل إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل إمام المسجد النبوي: بعض المسلمين شوهوا صورة الدين وزير التجارة يبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية مع رؤساء 4 شركات عالمية بلدية محافظة الخرج تفتتح مختبر صحة البيئة لتحليل العينات ثلث المصريين يعانون من السمنة نظام الأسد يستهدف المواطنين بالطيران والقنص في ريف حلب وحي الوعر “حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة” أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم

إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل

إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل
المناطق_وكالات

سيكون شهر فبراير المقبل حافلا بالإثارة لمحبي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد، حيث يستعد مصنعو الهواتف الذكية الكبرى لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة التي ينتظرها عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ووفقًا للتكهنات والشائعات، فمن المقرر أن تفرج سامسونج، وإل جي وهواوي عن هواتف حديثة، وفيما يلي نسلط الضوء على 3 هواتف ذكية سيتم الكشف عنها رسميًا خلال شهر فبراير المقبل.
– جلاكسي S8: بناء على بعض الشائعات، فمن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف جالاكسي S8 خلال الشهر المقبل في مؤتمر MWC 2017، وسيأتي بنسختين مختلفتين 5.7 بوصة و6.2 بوصة، وشاشة منحنية بدقة عرض K4، ومن المرجح أن تكون نسخة 6.2 بوصة بديل للذين اشتروا جالاكسي نوت 7، وستزوده سامسونج مع معالج سنابدراجون 835، فضلاً عن دعم ميزة Force touch.

– LG G6 : من المتوقع أن تكشف شركة “إل جي” الكورية الجنوبية عن هاتفها الجديد LG G6 مع شاشة 5.7 بوصة بدقة عرض K4، مع معالج سنابدراجون 835، و6 جيجابايت “رام”، والعديد من المواصفات الحديثة الأخرى، ويتم الإعلان عنه في نهاية شهر فبراير، وسيتاح للبيع في الأسواق خلال مارس المقبل.
– هواوي P10 : هناك تقارير أكدت أن شركة هواوي تستعد أيضًا لإطلاق هواتف ذكية جديدة في معرض MWC 2017 الذي سينعقد خلال فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أنها ستكشف عن هاتف P10 بشاشة 5.2 بوصة QHD . – more

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>