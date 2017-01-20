إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل

سيكون شهر فبراير المقبل حافلا بالإثارة لمحبي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد، حيث يستعد مصنعو الهواتف الذكية الكبرى لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة التي ينتظرها عدد كبير من المستخدمين حول العالم، ووفقًا للتكهنات والشائعات، فمن المقرر أن تفرج سامسونج، وإل جي وهواوي عن هواتف حديثة، وفيما يلي نسلط الضوء على 3 هواتف ذكية سيتم الكشف عنها رسميًا خلال شهر فبراير المقبل.

– جلاكسي S8: بناء على بعض الشائعات، فمن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف جالاكسي S8 خلال الشهر المقبل في مؤتمر MWC 2017، وسيأتي بنسختين مختلفتين 5.7 بوصة و6.2 بوصة، وشاشة منحنية بدقة عرض K4، ومن المرجح أن تكون نسخة 6.2 بوصة بديل للذين اشتروا جالاكسي نوت 7، وستزوده سامسونج مع معالج سنابدراجون 835، فضلاً عن دعم ميزة Force touch.

– LG G6 : من المتوقع أن تكشف شركة “إل جي” الكورية الجنوبية عن هاتفها الجديد LG G6 مع شاشة 5.7 بوصة بدقة عرض K4، مع معالج سنابدراجون 835، و6 جيجابايت “رام”، والعديد من المواصفات الحديثة الأخرى، ويتم الإعلان عنه في نهاية شهر فبراير، وسيتاح للبيع في الأسواق خلال مارس المقبل.

– هواوي P10 : هناك تقارير أكدت أن شركة هواوي تستعد أيضًا لإطلاق هواتف ذكية جديدة في معرض MWC 2017 الذي سينعقد خلال فبراير المقبل، وتشير التوقعات إلى أنها ستكشف عن هاتف P10 بشاشة 5.2 بوصة QHD . – more