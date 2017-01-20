 إمام المسجد النبوي: بعض المسلمين شوهوا صورة الدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا أمير مكة يوقع اتفاقية لبناء أسرة سعودية معرفية شرطة الخفجي تطيح بعماله آسيوية تصنع الخمور في شقة مركز الأميرة جواهر يدشن برنامج رعاية أسر المشاعل .. الثلاثاء المقبل إطلاق 3 هواتف أندرويد جديدة خلال فبراير المقبل إمام المسجد النبوي: بعض المسلمين شوهوا صورة الدين وزير التجارة يبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية مع رؤساء 4 شركات عالمية بلدية محافظة الخرج تفتتح مختبر صحة البيئة لتحليل العينات ثلث المصريين يعانون من السمنة نظام الأسد يستهدف المواطنين بالطيران والقنص في ريف حلب وحي الوعر “حساب المواطن”: الإفصاح عن راتب الزوجة “ضرورة” أمير الباحة يستقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم

إمام المسجد النبوي: بعض المسلمين شوهوا صورة الدين

إمام المسجد النبوي: بعض المسلمين شوهوا صورة الدين
المناطق_واس

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي -في خطبة الجمعة- أن بعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام بجهلهم وسلوكهم طرقا ومذاهب منحرفة وضالة مما أضعف وحدة الأمة وفرق جمعها، داعيا إلى استغلال المنابر الإعلامية الفاعلة لإبراز سماحة الدين ويسره.

وقال: نستطيع أن نؤكد أن العنصر الأبرز في انتشار الإسلام على يد سلف الأمة سيرتهم النقية في فتوحهم وعدلهم في أحكامهم وسلوكهم تدينا وورعا واستقامة , وفي مقدمة ذلك قادة الفتح الإسلامي وجنوده الذين كانوا دعاة ولم يكونوا غزاة.

وأضاف : سخر الله عز وجل المنابر الإعلامية الفاعلة والمؤثرة – إن أحسن المعنيون استخدامها عالميا – لإبراز سماحة الإسلام ويسره , والتصدي لمن يحاول تشويه صورته , ولا يخفى بأن الإسلام يتعرض بين الفينة والأخرى لتشويه مقيت وتزييف ظالم , وإلصاق تهمة العنف والإرهاب به وبأتباعه عبر صور كرتونية ولقطات إعلامية لتخويف الناس منه , وأنه منبع الريبة والرجعية والتخلف والسلبية وكل ذلك لا يغير من حقيقة الإسلام , ولا يفت في عضد أبنائه ولا يطفئ نوره الوضاء , وجماله المشرق , قال الله تعالى : ” يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون “.

وتابع : زعموا زورا بوهتانا أن الإسلام انتشر بالسيف , والإسلام لم يكره أحدا على تغيير عقيدته بل إن التاريخ يسجل ويشهد بمداد الحق والإنصاف أن الإسلام انتشر بالبرهان الساطع والدليل الناصع والسماحة والعدل قال الله تعالى : ” لا إكراه في الدين , قد تبين الرشد من الغي “.

وأضاف : قد يقع بعض المسلمين جهلا في تشويه صورة الإسلام بسلوك طرق ضالة ومذاهب منحرفة ومناهج مختلفة تشتت الأمة وتفرق جمعها وتضعف وحدتها , وهذا يؤثر على العمل في نشر هذا الدين ولا يغيب عن الأذهان أن على المسلمين في بلاد الحرمين مسؤولية كبيرة في العمل على نشر هذا الدين باعتبارها قبلة المسلمين ومهاجر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>