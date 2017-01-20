 مركز الأميرة جواهر يدشن برنامج رعاية أسر المشاعل .. الثلاثاء المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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مركز الأميرة جواهر يدشن برنامج رعاية أسر المشاعل .. الثلاثاء المقبل

مركز الأميرة جواهر يدشن برنامج رعاية أسر المشاعل .. الثلاثاء المقبل
المناطق_منال الدوسري

يدشن مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25/1/2017  برنامج تكافل لرعاية اسر المشاعل وهي الاسر المتعففة والارامل والمطلقات والذي يهتم بجميع شؤون حياتهم من تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف ومساعدتهم بتوفير المواد الاستهلاكية والحياتية والعناية الطبية ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسه من البرامج الداعمة التي يقدمها المركز ويسعى المركز من هذا البرنامج الى ربط شركات مجتمعيه مع الجمعيات وافراد المجتمع لتحقيق الهدف الأساسي وهو دعم هذه الفئات وغيرهم تحقيق للهدف الرئيسي اننا كالبنيان يشد بعضنا بعضا

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