 العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا

العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا
المناطق_وكالات

قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا اليوم الجمعة إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا جبليا قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج.
وقال كاري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحادث “هم على قيد الحياة ونتحدث إليهم”.

وأفادت تقارير باعتبار ما يصل إلى 30 شخصا في عداد المفقودين بعد أن دمر الانهيار الجليدي الفندق بوسط إيطاليا بعد ظهر الأربعاء.
وحتى الآن تم العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تحديد موقع جثتين أخريين

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