العثور على 6 أحياء بعد حادثة انهيار جليدي على فندق بإيطاليا

قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا اليوم الجمعة إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا جبليا قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج.

وقال كاري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحادث “هم على قيد الحياة ونتحدث إليهم”.

وأفادت تقارير باعتبار ما يصل إلى 30 شخصا في عداد المفقودين بعد أن دمر الانهيار الجليدي الفندق بوسط إيطاليا بعد ظهر الأربعاء.

وحتى الآن تم العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تحديد موقع جثتين أخريين