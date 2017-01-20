شرطة الخفجي تطيح بعماله آسيوية تصنع الخمور في شقة

تمكنت فرق البحث و التحريات الجنائية في شرطة محافظة الخفجي من الإطاحة بثلاثة عمال من الجنسية الأسيوية امتهنوا تصنيع وترويج الخمور في الخفجي، والذي يُعتبر هذا المصنع من المصانع الكبيرة التي ضبطت مؤخراً وهي للمرة الثانية خلال أسبوع و جميعهم من العمالة الأسيوية.

وقال المتحدث الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه وبناء لما توفر من معلومات لدى شرطة محافظة الخفجي عن قيام وافد اسيوي بترويج الخمور فقد تم اعداد الكمين اللازم له من قبل قسم التحريات والبحث الجنائي المختص وضبطه بالجرم ، وعثر بحوزته على عدد من العبوات معده للترويج تم التحفظ عليها وبالانتقال لسكنه.

وأضاف “الرقيطي” أنه تم القبض على شريكية من بني جلدته حيث عثر بداخل السكن على مصنع بدائي لاعداد المسكر وكميه من المواد المشتبه بانها تحتوي على ماده مسكره تم اتلافها في الموقع وفق الضوابط والاجراءات اللازمه, وبين الرقيطي أنه جرى ايقاف المتهمين تمهيدا لاحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص