 تعداد سكان السويد يبلغ 10 ملايين نسمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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تعداد سكان السويد يبلغ 10 ملايين نسمة

تعداد سكان السويد يبلغ 10 ملايين نسمة
المناطق_وكالات

أعلنت هيئة الإحصاء السويدية أن تعداد السكان بلغ رسميا عشرة مليون نسمه اليوم الجمعة، مستشهدة بزيادة في معدلات المواليد والهجرة.
وقالت الهيئة إنها غير قادرة على تحديد ماهية هؤلاء السكان، نظرا لأن السجلات ليست مفصلة على نحو كاف.
وذكرت لينوس جاربن، وهى خبيرة في الإحصاء السكاني في الهيئة: “يمكن أن تكون (الزيادة) في صورة مواليد أو أشخاص هاجروا إلى السويد “.
يذكر أن سكان السويد بلغوا حاجز الثمانية مليون في عام 1969، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2004 زاد عدد السكان بمعدل مليون نسمة ليصل إلى تسعة ملايين.
وقالت هيئة الإحصاء إن العوامل المساهمة في نمو عدد سكان السويد ترجع إلى زيادة عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عن عدد المهاجرين إلى خارجها، وارتفاع معدلات المواليد بمعدل يفوق معدلات الوفيات، وأضافت أن الهجرة تمثل ثلاثة أرباع الزيادة في عدد السكان. ويستند رقم التعداد السكاني على كل الأشخاص المسجلين في السويد.
ومن المقدر أن يبلغ تعداد سكان السويد 11 مليون نسمه في عام 2024 .

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