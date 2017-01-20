اليونسكو: تدمير داعش للآثار في تدمر جريمة حرب

شجبت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو ايرينا بوكوفا اليوم اعمال التدمير التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي وشملت كنوزاً اثرية في مدينة تدمر الاثرية ووصفتها بانها “جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب السوري وللانسانية”.

ولفتت إلى ان معلومات وصور بالاقمار الاصطناعية أكدت تدمير العديد من الاثار في تدمر في وسط سوريا.