 اليونسكو: تدمير داعش للآثار في تدمر جريمة حرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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اليونسكو: تدمير داعش للآثار في تدمر جريمة حرب

اليونسكو: تدمير داعش للآثار في تدمر جريمة حرب
المناطق_وكالات

شجبت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو ايرينا بوكوفا اليوم اعمال التدمير التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي وشملت كنوزاً اثرية في مدينة تدمر الاثرية ووصفتها بانها “جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب السوري وللانسانية”.
ولفتت إلى ان معلومات وصور بالاقمار الاصطناعية أكدت تدمير العديد من الاثار في تدمر في وسط سوريا.

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