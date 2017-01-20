مساء اليوم : محافظ محايل يفتتح مهرجان التسوق وخيمة السيرك الصيني

يفتتح محافظ محايل عسير رئيس اللجنه الفرعية للتنميه السياحية محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي مساء اليوم مهرجان التسوق والترفيه العائلي وخيمة السيرك الصيني وذلك بحضور اعضاء لجنة التنمية السياحية وأعضاء لجنة اللجنة التنفيذيه ومدراء الادارات الحكوميه ويدشن كذلك بعض المعارض .

وأكد المتحمي أن الاستعدادات لهذه التظاهرة كانت وفق الخطط المرسومة لها ، حيث شكلت لجنة تنفيذية لمتابعة تلك البرامج والفعاليات ، مشيدآ بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الإدارات الحكومية في مواكبة وتطوير هذا المهرجان الذي يعتبر من أكبر وأهم المهرجانات التي تقام خلال فصل الشتاء .

وقال: إن المهرجان سينطلق بمشاركة الأهالي ، وسيتم خلاله افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي، سباق الدراجات الهوائية ، أمسية قبائل آل موسى ، أمسية الجالية السودانية ، فرقة النماص ، فرقة الواديين ، الماراثون الرياضي ، أمسية تراثية لقبيلة بني ثوعه ، أمسيات شعرية ، الطيران الشراعي ، فعاليات نادي يونايتد التوعويه والترفيهية والرياضية ، طيور الجنه ، الخيمة الشعبية ، الفن التشكيلي والمرسم الحر ، إستعراض للعبة الكاراتيه ، معارض للموهوبات وجمعية ذات النطاقين النسائية ، فضلا عن فعاليات يشارك بتقديمها إدارة التعليم ومستشفى محايل العام ، ونادي الشهيد الرياضي ، ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية والجمعيات الخيرية ، وجمعية رفق.

يشار الى ان مهرجان محايل انطلقت فعالياته امس بمحاضرة دينيه للشيخ سعد الحجري بعنوان ضرورة الامن بمسجد الاميرةالعنود وشهدت المحاضرة عددا كبير من المواطنين والمقيمين والمشائخ والأعيان .