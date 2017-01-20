 مصاب يمني من قوات الشرعية يستعيد بصره في مستشفى عسير المركزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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مصاب يمني من قوات الشرعية يستعيد بصره في مستشفى عسير المركزي

مصاب يمني من قوات الشرعية يستعيد بصره في مستشفى عسير المركزي
المناطق_وكالات

استقبل مستشفى عسير المركزي أحد أفراد جيش الشرعية اليمني وهو يعاني من إصابة شديدة في الوجه والعينين نتيجة تعرضه لقذيفة هاون مع فقدان للبصر وقد تم استقباله في طوارئ المستشفي وتقييم الحالة من قبل استشاري العيون الدكتور مسعود القحطاني حيث تبين أنه لا يبصر النور مع وجود قطوع عميقة في قرنية العينين وشظايا في مقلة العين وعتامة في العدسة وانفصال كلي في شبكية العين اليسرى مع وجود شظايا حديدية في جفون العين والوجه وقد تم بحمد الله إسعافه إلى غرفة العمليات وإزالة 12 شظية من العين اليسرى و 8 شظايا من اليمنى مع ترقيع القرنية وتنظيف عدسة العين وكذلك إزالة الشظايا من جفن العين والوجه وفي اليوم الثاني للعملية تم الكشف على نظره والتأكد من سلامة العين من الالتهابات وأصبح بفضل من الله يبصر النور مرة أخرى.

وبعد التئام الجرح أجريت له عملية أزلة للسائل الزجاجي ومعالجه الانفصال في شبكية العين ووضع زيت سليكون لتثبيت الشبكية وغادر المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو يرى بوضوح ويعتمد على نفسه في التنقل بدون مساعدة وبروح معنوية عالية.

الجدير بالذكر أن مستشفي عسير المركزي يشارك مع المستشفيات الأخرى في علاج مصابي الحد.

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