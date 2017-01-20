 أطلق مراسم التنصيب بـ(كوب شاي) مع أوباما..ترامب: كل شيء يبدأ اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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أطلق مراسم التنصيب بـ(كوب شاي) مع أوباما..ترامب: كل شيء يبدأ اليوم

أطلق مراسم التنصيب بـ(كوب شاي) مع أوباما..ترامب: كل شيء يبدأ اليوم
المناطق_وكالات

أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الجمعة مراسم يوم تنصيبه عبر توجهه إلى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل أن يتناولا الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته.
وترامب الذي سينصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة عند الساعة 17,00 ت غ في مبنى الكابيتول، غرد قائلا إن “كل شيء يبدأ اليوم،” قبيل انطلاق حفل تنصيبه بوصفه الرئيس 45 للولايات المتحدة.

وكتب رجل الأعمال الثري على منصته المفضلة تويتر “كل شيء يبدأ اليوم!، سأراكم عند الساعة 1100 صباحا لأداء القسم، الحراك يستمر – العمل يبدأ!”، فيما بدأت الحشود تتجمع وسط واشنطن لحضور حفل تنصيبه خلفا للرئيس باراك أوباما.
ومن المتوقع ان يتجمع نحو 800 ألف شخص من أنصاره ومعارضيه حول مبنى الكابيتول حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية قبيل ظهر الجمعة (17,00 ت غ).

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