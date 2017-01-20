 “أبل” تتجه لمنافسة استوديوهات هوليوود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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“أبل” تتجه لمنافسة استوديوهات هوليوود

“أبل” تتجه لمنافسة استوديوهات هوليوود
المناطق_وكالات

أكد جيمي لوفين أحد كبار المسئولين التنفيذيين بشركة أبل، أن الشركة الأمريكية تخطط لمنافسة هوليوود، وأمازون ونتفلكيس بإنتاج عروض تلفزيونية وأفلام خاصة بها، إذ قال “لوفين”: “نسعى عن طريق خدمة apple music لابتكار تجربة ثقافية بأكملها، وهذا يشمل الصوت والفيديو، إذ سنركز على كل ما يخص الثقافة، ونحن في طريقنا للقيام بتجربة مختلفة”.
وتعاون كل من “لوفين” ودكتور درو مع أبل خلال صفقة Beats، التي تم الاستحواذ عليها في عام 2014 بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي أعطى كلا من لوفين ودكتور درى مناصب كبرى بشركة أبل.

وتحدث عملاق التكنولوجيا إلى بعض المنتجين حول إنتاج بعض البرامج والأفلام الخاصة بها للتفوق على أمازون وNetflix فضلا عن الاستوديوهات التقليدية.
ويعتقد أن أبل ستدمج البرامج والأفلام مع خدمة “أبل ميوزيك” للبث الموسيقى الخاصة، وستصل أولى العروض إلى الشاشات بحلول نهاية عام 2017.
وتعتزم شركة أبل القيام بهذه الخطوة التي ربما تكون وسيلة لتعويض تباطؤ مبيعات أجهزة الآيفون والآيباد.
يذكر أن شركة أبل أنتجت بالفعل العديد من الأفلام الوثائقية والموسيقى، كما اشترت مؤخرا برنامج Carpool Karaoke لجيمس كوردن، الذي يجرى تحويله إلى سلسلة مكونة من 166 جزءا مع ضيوف من أهم المشاهير.

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