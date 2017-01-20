 “إخاء الشرقية” تزور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة اليتيم واليتيمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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“إخاء الشرقية” تزور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة اليتيم واليتيمة

“إخاء الشرقية” تزور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة اليتيم واليتيمة
المناطق_منال الدوسري

استقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي وفد من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (آخاء الشرقية) برئاسة الدكتور صلاح العثمان مدير آخاء الشرقية والوفد المرافق له وذلك للتعريف بدور والخدمات التي تقدمها آخاء الشرقية في خدمة هذه الفئة الغالية .

وأوضح الدكتور صلاح العثمان مدير آخاء الشرقية ان اللقاء يهدف في المقام الأول لبحث وتلمس احتياجات الأيتام واليتيمات بالمنطقة ونظراً لدور الوزارة التكاملي مع الجمعيات الخيرية وايضاً بحث سبل التعاون بين فرع الوزارة بالشرقية وفرع المؤسسة بالمنطقة ، وأضاف انه تم مناقشة بعض الهموم والتطلعات آخاء الشرقية في بناء العلاقات المشتركة ودعم الوزارة في القطاع الخاص في ظل رؤية الموسسة للاستدامة المالية وقدم الدكتور العثمان شكره لمدير فرع الوزارة الغامدي على رحابة صدره وحسن استقبالهم

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