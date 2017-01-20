 تعليم الليث يقيم شراكات مجتمعية مع الجهات الأمنية لتفعيل برنامج القدوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم الليث يقيم شراكات مجتمعية مع الجهات الأمنية لتفعيل برنامج القدوة

تعليم الليث يقيم شراكات مجتمعية مع الجهات الأمنية لتفعيل برنامج القدوة
المناطق_عادل الزهراني

في إطار تفعيل إدارة التعليم بمحافظة الليث لمشروع ملتقى إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي” كيف نكون قدوة ” ، قام سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، وبرفقته منسق المشروع بتعليم الليث لدى الإمارة الأستاذ فايز بن محمد المهداوي ، بزيارة عدد من مدراء الجهات الأمنية بالمحافظة  لعقد شراكات مجتمعية معهم و لبحث أوجه التعاون المشتركة لتنفيذ مبادرات إدارة التعليم المشاركة بها في فعاليات الملتقى .

والتقى ( البركاتي ) خلال  الزيارات بقائد حرس الحدود بالليث العميد ركن بحري عبدالله بن محمد الغامدي ، وبمدير إدارة الدفاع المدني العقيد عواد الصبحي ، ومدير مرور الليث العقيد نواف بن مسفر النفيعي ، وبمدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد سعود بن فوزان المقاطي ، وشرح لهم أهداف ورؤية ورسالة المشروع ، و أبرز المبادرات و البرامج التي أطلقتها إدارة التعليم ، مؤكدا لهم حرص إدارة التعليم على بناء شراكات متينة للمساهمة في إنجاح المشروع و إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع ، كما عبر لهم عن بالغ شكره وتقديره لكل ما يجده التعليم  منهم من تعاون دائم ودعم متواصل في كافة البرامج والفعاليات التي تستهدف أبناء وبنات المحافظة .

وتأتي هذه الشراكات كمرحلة أولى من الشراكات المجتمعية التي تعتزم الإدارة تنفيذها مع عدد من الجهات الأمنية و الحكومية و الأهلية والخيرية في محافظة الليث ، بهدف التكامل والتعاون وتوحيد الجهود لتعزيز سلوك القدوة في المجتمع ، وبما يسهم في تحقيق الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة في مجال بناء الإنسان وتنمية المكان وتطوير العمل الثقافي .

من جانب آخر رحب قادة الجهات الأمنية بالتعاون مع التعليم و وعدوا  بتقديم كافة ما لديهم من برامج وخبرات لدعم إنجاح المشروع على مستوى المحافظة ومراكزها

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